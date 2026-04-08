Avances a tre giovani | anziano aggredito ad Eboli

Stamattina ad Eboli si è verificata un'aggressione che ha coinvolto un uomo di circa 80 anni e tre giovani. Secondo quanto riferito, l’anziano avrebbe tentato di avvicinare in modo insistente i ragazzi, che a loro volta lo avrebbero ferito al volto. La Polizia Municipale è intervenuta sul posto dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, e l’anziano avrebbe rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Tensione ad Eboli, stamattina: la Polizia Municipale è stata allertata per un'aggressione. Un 80enne avrebbe provato ad approcciare tre giovani in maniera insistente e questi ultimo lo avrebbero ferito al volto: a raccontare l'accaduto ai caschi bianchi, lo stesso anziano che ha rifiutato i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tenta di truffare un anziano, ma la vittima non ci casca: un arresto ad EboliHa tentato di truffare un anziano, ma non l'ha passata liscia, un uomo con precedenti, ad Eboli. Incidente tra due auto ad Eboli: due giovani in ospedaleBrutto incidente, oggi, in via San Vito Martire, nei pressi dell’uscita autostradale di Eboli.