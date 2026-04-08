Autostrada Messina Palermo diesel a 3,184 euro al litro
Il prezzo del gasolio speciale lungo l'autostrada tra Messina e Palermo ha toccato un nuovo massimo in Italia, arrivando a circa 3,184 euro al litro. Si tratta di un livello mai raggiunto prima, con il carburante che si avvicina ai 3,2 euro al litro. Questa cifra rappresenta il valore più alto registrato a livello nazionale per il gasolio in questa tratta autostradale.
"In autostrada il prezzo del gasolio speciale raggiunge un nuovo record nazionale arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro". Lo denuncia Assoutenti, che segnala inoltre come in molti impianti autostradali il diesel al self costi oggi oltre 2,4 euro al litro. In particolare, evidenzia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Assoutenti: sull'autostrada A20 Messina-Palermo il gasolio speciale sfiora i 3,2 euro al litroIn autostrada il prezzo del gasolio special e raggiunge un nuovo record nazionale arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro .
Diesel e benzina già oltre i 2 euro al litro in autostrada: da febbraio aumento del 7.4%Nel mese di marzo, rispetto al mese di febbraio, il prezzo medio della benzina è aumentato del 7,4%, mentre quello del gasolio del 5%.
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