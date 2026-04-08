Venerdì 10 aprile alle 17, presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari, si terrà un evento dedicato all’inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico. L’iniziativa, promossa dai Lions Club della Zona Garda 4142, coinvolgerà anche Nico Acampora di PizzAut, un’associazione che promuove l’inserimento lavorativo di persone autistiche. La giornata mira a sensibilizzare sul tema e offrire spunti concreti per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

Autismo e lavoro, inclusione possibile: è questo il tema dell'evento di sensibilizzazione sull'inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico, organizzato per venerdì 10 aprile (dalle ore 17) al Centro Fiera del Garda di Montichiari dai Lions Club della Zona Garda 4142, Distretto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Lavoro e inclusione, Generali sostiene PizzAutIl viaggio di PizzAut, la realtà associativa che ha rivoluzionato l’approccio al lavoro per le persone autistiche, segna una nuova tappa fondamentale...

Temi più discussi: Autismo e lavoro, inclusione possibile: a Montichiari con Nico Acampora di PizzAut - BresciaToday; La Giornata dell'Autismo? Basta palazzi blu e parole dateci inclusione vera; PizzAut e Rotary: la storia che emoziona e cambia lo sguardo sull’inclusione; Giornata Mondiale dell'Autismo, otto storie di riscatto: quando il lavoro abbatte ogni disabilità.

Autismo e lavoro, inclusione possibile: a Montichiari con Nico Acampora di PizzAutAutismo e lavoro, inclusione possibile: è questo il tema dell'evento di sensibilizzazione sull'inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico, organizzato per venerdì 10 aprile (dalle ore ... bresciatoday.it

PizzAut e Rotary: la storia che emoziona e cambia lo sguardo sull’inclusioneIl racconto autentico di Nico Acampora accende emozioni e riflessioni sul valore della diversità. Il lavoro diventa strumento concreto di autonomia e partecipazione per tanti giovani con disturbo dell ... laprovinciacr.it

Marco, cameriere autistico: «Mi hanno borseggiato Ecco come proteggervi». Il cameriere di PizzAut è stato rapinato in un bar di Monza. Il fondatore di PizzAut Nico Acampora: «Dico sempre loro: quando vedete una divisa quella è casa». I carabinieri lo hanno - facebook.com facebook