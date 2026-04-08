Oggi, mercoledì 8 aprile, si apre l'Audit Strategico previsto dal 8 al 12 aprile 2026. L'evento si concentra sulla revisione e l'ottimizzazione delle attività aziendali, con l'obiettivo di eliminare le inefficienze e aumentare il ritorno sugli investimenti. La fase in corso si inserisce in un periodo caratterizzato da un transito astrologico che, secondo gli esperti, influenza l'energia e le decisioni strategiche delle imprese.

Oggi, mercoledì 8 aprile, l'energia dello Stellium in Ariete smette di essere solo spinta e diventa pretesa. Se non hai ancora generato i risultati previsti per questo mese, il problema non è la mancanza di opportunità, ma l'eccesso di zavorra. Questa settimana, la tua fortuna è direttamente proporzionale alla tua capacità di eliminare i rami secchi: abbonamenti inutilizzati, collaboratori lenti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Audit Strategico 8-12 Aprile 2026: Taglia i rami secchi e raddoppia il tuo ROI

Antonio Tajani vicino al siluramento: Marina Berlusconi scende in campo e taglia i rami secchiAntonio Tajani verrà probabilmente ricordato non per ciò che ha fatto, ma per ciò che è riuscito a rappresentare: il punto più basso a cui può...

Sos incendi. Via piante e rami secchiLavori di prevenzione incendi sul Monte Maddalena, ieri sorvolato da un elicottero per le operazioni di esboscamento.