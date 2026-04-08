Atv Verona Tosi Fi scrive ai commissari Ue

Un eurodeputato di Forza Italia ha scritto una lettera ai commissari dell'Unione Europea. La comunicazione riguarda questioni legate alla situazione di ATV Verona, società di trasporto pubblico locale. La missiva è stata inviata dal rappresentante del partito di centrodestra, appartenente alla commissione europea. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici del contenuto della lettera o delle richieste avanzate.

(Adnkronos) – L'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi (gruppo Ppe), membro della commissione Trasporti, ha scritto ai commissari europei al Lavoro, ai Trasporti e all'Uguaglianza, affinché intervengano, nei rispettivi ambiti di competenza, per migliorare le condizioni di lavoro nel trasporto pubblico locale. L'azienda dei trasporti della provincia di Verona, la sua città, vive una fase. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi"Home > Video > Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" “Non è giusto che la Russia possa aprire il suo... Paralimpiadi, verso l'apertura all'Arena di Verona con bandiere e inno della Russia: Tosi difende il boicottaggio ucrainoLa decisione del Comitato paralimpico internazionale di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare alle Paralimpiadi di Milano-Cortina... Atv Verona, Tosi (Fi) scrive ai commissari UeL'eurodeputato chiede alla Commissione di aiutare a garantire condizioni di lavoro dignitose nel trasporto pubblico locale. adnkronos.com Tosi lapidario: «Verona, vince Tommasi». E Sboarina annulla l'incontro in cui doveva dire la sua sull'alleanzaVERONA - «Meloni? No, il leader del centrodestra è ancora Berlusconi». Lo ha detto l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi in un'intervista al quotidiano La Stampa aggiungendo che per il ballottaggio ... ilgazzettino.it