Attesa per l’informativa di Meloni in Aula dopo il successo della visita nel Golfo In scaletta agenda di governo e Medioriente

Tra poche ore, la premier si presenterà davanti alle Camere per illustrare l’andamento dell’attività di governo e i principali temi internazionali, con un focus sulla recente visita nel Golfo. L’appuntamento si svolgerà in due momenti: alle 9 alla Camera e alle 13 al Senato, con una replica prevista nel pomeriggio. La discussione si concentra principalmente sulle questioni legate alla politica estera e all’operato del governo in questi ultimi mesi.

Poche ore dall’informativa della premier Giorgia Meloni in Parlamento (alle 9 alla Camera, alle 13 la replica al Senato) sull’agenda di governo e i dossier internazionali. Un appuntamento “preteso” dalle opposizioni all’indomani dell’esito referendario con l’intenzione di portare a casa lo scalpo del ‘nemico’, inebriate dal presunto avviso di sfratto al governo. Ma la premier, reduce dal successo della visita nei paesi del Golfo, prima leader occidentale, ha tutta l’intenzione di tenere la barra a dritta, evitando allarmismi. Difficilmente si farà processare dall’asfittico campo largo. Piuttosto nell’informativa (che non prevede un voto finale) ribadirà l’appello alla responsabilità da parte delle opposizioni in una stagione tra le più complesse del dopoguerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Attesa per l’informativa di Meloni in Aula dopo il successo della visita nel Golfo. In scaletta agenda di governo e Medioriente Meloni pronta a riferire su azione di governo post-referendum: informativa in Aula il 10 aprile“Per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum“. Governo Meloni, la premier nel Golfo per la crisi energetica, attesa per chiarimenti sul caso Piantedosi-Conte: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso Conte-Piantedosi e il viaggio nel Golfo della premier: la guerra in Iran continua a far... Argomenti più discussi: La Giornata Parlamentare. Governo, informativa sull'utilizzo delle basi militari. Giovedì Meloni in Aula; Crisi energetica e tensioni politiche: attesa per l'informativa della Meloni dopo il blitz nel Golfo; Da due anni aspetto un intervento programmabile in 60 giorni: storia dal limbo delle liste ospedaliere; Adempimenti tramite SIISL e informativa sicurezza in smart working: le istruzioni. Crisi energetica e tensioni politiche: attesa per l'informativa della Meloni dopo il blitz nel GolfoIl rischio energia come incognita sull'azione del governo. Giovedì prossimo Giorgia Meloni sarà in Parlamento per un'informativa sulle mosse dell'esecutivo, dopo il colpo del referendum che ha bocciat ... tg.la7.it WARM UP CHIERI VS GALATASARAY L’attesa sta per finire @chieri76 in campo alle 19:00 per la Finale di CEV Cup! #volleyball #cevcup #volley #pallavolo #CEV - facebook.com facebook Original #Play2000 | "L’Eco delle Culture" il podcast con Mons. Nunzio Galantino Ascolta la terza puntata: "Pietra, attesa e speranza" Nel Sabato Santo, la pietra diventa simbolo di chiusura e rinascita. Tra durezza e possibilità, racconta il limite umano m x.com