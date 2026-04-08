Atp Montecarlo i risultati degli italiani oggi | Berrettini travolge Medvedev che perde la testa

Oggi all’ATP di Montecarlo, gli italiani in campo sulla terra battuta hanno vissuto una giornata ricca di sorprese. Nel dettaglio, Matteo Berrettini ha battuto nettamente il numero due del torneo, Medvedev, che ha perso la testa durante il match. Gli altri due italiani hanno invece subito sconfitte, rendendo questa giornata una delle più imprevedibili finora nella manifestazione.

Roccabruna, 8 aprile 2026 - Si chiude una giornata sorprendente per i tre italiani in campo sulla terra battuta dell' Atp di Montecarlo: tre partite e tre sorprese, una positiva e due negative per i tennisti azzurri. La sorpresa arriva in mattinata: bastano meno di cinquanta minuti a Matteo Berrettini per battere Daniil Medvedev senza concedere nemmeno un game. Si chiude 6-0 6-0 per il romano sul Court Ranieri III, con il russo visibilmente scontento e autore di uno spettacolo di racchette distrutte per la felicità del pubblico. Berrettini vola così agli ottavi dove incrocerà il giovane brasiliano Joao Fonseca. Musetti e Cobolli fuori a sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo, i risultati degli italiani oggi: Berrettini travolge Medvedev (che perde la testa) Atp Montecarlo, i risultati degli italiani in campo oggi: passa Berrettini, eliminato DarderiRoccabruna, 7 aprile 2026 – Quattro italiani in campo nella giornata di oggi al Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento sulla terra... ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da recordImpresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil... Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi; Alcaraz batte Baez in due set: è agli ottavi; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi. Atp Monte-Carlo, i risultati degli italiani: Cobolli eliminato, Musetti-Vacherot LIVELeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Zverev agli ottavi, eliminato RublevSascha Zverev agli ottavi a Monte-Carlo con grande sofferenza: il tedesco rimonta da 0-4 nel terzo set e batte il cileno Cristian Garin. Esce di scena anche il russo Rublev, vincitore nel Principato ... sport.sky.it COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti #Tennis #RolexMontecarlo #Cobolli x.com COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti - facebook.com facebook