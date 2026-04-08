Atp Montecarlo Berrettini è clamoroso | asfalta Medvedev con un doppio 6-0

Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Daniil Medvedev nel torneo di Montecarlo, chiudendo il match con due set a zero e un punteggio di 6-0 in entrambe le manche. La partita è durata circa 50 minuti e ha portato il tennista italiano agli ottavi di finale del Masters 1000. La prestazione di Berrettini si è distinta per la sua efficacia e controllo durante il confronto.

Impressionante prova di forza, un unicum a questi livelli: Matteo Berrettini domina incontrastato in una gara senza storia contro il numero 10 del mondo, Daniil Medveved, con un doppio 6-0 in appena 50 minuti di gioco approdando agli ottavi del Masters 100 di Montecarlo. Nemmeno un game concesso all’avversario, la prima volta in assoluto nella carriera del tennista romano in tornei Atp che rispolvera una forma invidiabile ma dall’altra parte della rete, quest’oggi, il campione russo non c’era. Nervosissimo, ha anche spaccato una racchetta nel corso della gara. Le parole di Matteo. “È una delle mie migliori gare della carriera, di fronte c’era un giocatore come Medvedev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Berrettini è clamoroso: asfalta Medvedev con un doppio 6-0 Clamoroso a Montecarlo: Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagelChe Medvedev non sia un amante della terra rossa è una cosa risaputa, ma alzi la mano chi si aspettava una partita simile al secondo turno del primo... ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da recordImpresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil... Temi più discussi: Berrettini al 2° turno, Darderi ko con Hurkacz; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. Atp Montecarlo, Berrettini è clamoroso: asfalta Medvedev con un doppio 6-0Il tennista italiano non aveva mai ottenuto una vittoria così larga in carriera: il russo, frustrato, si sfoga contro la racchetta distruggendola in campo ... ilgiornale.it ATP Montecarlo: Berrettini agli ottavi senza perdere game! Travolto un Medvedev da incuboHa dell’irreale quanto successo nel Principato. Un super Matteo Berrettini ‘scherza’ un confuso Daniil Medvedev e vince in cinquanta minuti ... ubitennis.com Il numero sette del seeding è stato eliminato dall'Atp di Montecarlo: sconfitta in 50 minuti senza portare a casa nemmeno un game - facebook.com facebook ATP Montecarlo: ma perché Sinner non gioca in doppio oggi x.com