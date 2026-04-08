ATP Montecarlo 2026 oggi in tv | orari 8 aprile ordine di gioco streaming italiani in campo
Oggi, mercoledì 8 aprile, il torneo ATP di Montecarlo si svolge con un calendario intenso che porta le partite verso gli ottavi di finale. La giornata prevede numerosi incontri trasmessi in diretta televisiva e in streaming, con diversi giocatori italiani in campo per affrontare sfide di rilievo. Il programma include orari, ordine di gioco e dettagli sulle trasmissioni, offrendo agli appassionati un quadro completo delle partite in programma.
Oggi, mercoledì 8 aprile, il Masters 1000 di Montecarlo entra nel vivo con un programma fitto che porta il tabellone verso gli ottavi di finale e accende i riflettori su diversi protagonisti, tra cui tre italiani attesi da test significativi. Ad aprire la giornata sul Centrale sarà Matteo Berrettini, che dopo un esordio lampo per il ritiro di Roberto Bautista Agut si trova subito davanti a un banco di prova di alto livello contro Daniil Medvedev, testa di serie numero 7. Un confronto interessante anche per le condizioni del russo, solido sul cemento ma meno a suo agio sulla terra battuta. Sempre sul Ranieri III, riflettori puntati anche su Lorenzo Musetti, chiamato a iniziare il suo percorso nella stagione sulla superficie preferita. 🔗 Leggi su Oasport.it
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