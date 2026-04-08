Un'ultima proposta in sede di ambito territoriale sull'Ato rifiuti ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti comunali. Secondo quanto riferito, la proposta potrebbe comportare aumenti significativi delle tariffe per i cittadini dei comuni costieri e per il capoluogo. La questione riguarda le modalità di distribuzione dei costi e il possibile incremento delle spese per le utenze domestiche e le amministrazioni locali. La discussione prosegue tra le parti coinvolte.

"Quanto si sta delineando in sede di ambito territoriale, l’Ato rifiuti, è estremamente grave: una proposta che, se approvata, porterà aumenti pesantissimi per i comuni della costa e per il capoluogo. Parliamo di cifre nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro che interesseranno Grosseto, Follonica, Orbetello, Monte Argentario, Castiglione della Pescaia e Scarlino". E’ quanto sostiene Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, secondo il quale "la proposta andrebbe a modificare il metodo di calcolo dei comuni estensivi, che sono quelli dell’entroterra, con quelli intensivi, quelli della costa. Sono territori che, già oggi, pagano di più, anche a causa della forte presenza turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ato Rifiuti nel mirino: "Una proposta assurda. Tariffe a rischio aumenti"

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