Atmane a Monte Carlo ha guadagnato 6mila euro in 48 ore con i Pokemon | Devi essere un cecchino

A Monte Carlo, Terence Atmane ha condiviso la sua passione per i Pokémon, confermando di aver guadagnato circa 6.000 euro in due giorni grazie alla compravendita di carte dei mostri immaginari. Atmane ha commentato che per ottenere risultati di questo tipo bisogna essere molto precisi, come un cecchino, nel gestire le transazioni. La sua attività nel settore delle carte collezionabili ha attirato l'attenzione locale.

Terence Atmane ha confermato a Monte Carlo la sua grande passione per i Pokemon. Abile nella compravendita delle carte dei mostri immaginari, ha ottenuto cifre importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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