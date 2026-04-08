Atlético grande vincitore della Coppa Est di Maiorca

Un nuovo risultato si aggiunge ai record sportivi di questa stagione in Spagna, con una squadra che si è aggiudicata la Coppa Est di Maiorca. La vittoria è stata annunciata oggi, con un risultato che ha sorpreso molti appassionati. La competizione si è svolta nel corso delle ultime settimane, coinvolgendo diverse squadre provenienti dalla regione. La squadra che ha conquistato il trofeo ha superato gli avversari nelle partite decisive.

2026-04-07 16:34:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: IL Coppa di Maiorca Est 2026 ha nuovamente collocato l’isola nel epicentro del calcio di base internazionale, che riunisce 112 squadre proveniente da a venti paesi in un torneo che unisce sport e convivenza. Per quasi una settimana, i comuni dell’est di Maiorca hanno ospitato un intenso programma di partite tre categorie, offrire ai giovani calciatori l’opportunità di competere in un ambiente di alto livello. Tra le squadre partecipanti degne di nota c’erano: Barcellona,??Atlético Madrid, Athletic, Girona, Liverpool, Manchester City, Nottingham Forest, Ajax, Sporting de Portugal, Maiorca, Sporting de Braga, Rangers, Milan o Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Atlético, grande vincitore della Coppa Est di Maiorca Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: in casa non c’è storiaAtletico Madrid-Maiorca è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Otto punti di... La Liga, il Barça sopravvive all'Atletico e allunga a +7. Real ko a MaiorcaPalma di Maiorca 6 aprile 2026 – Il Barcellona potrebbe aver messo una seria ipoteca sul titolo di Liga.