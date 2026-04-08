Atletica rinviata l’apertura di Diamond League | posticipata la tappa di Doha calendario rivisto

La prima tappa della Diamond League, il principale circuito internazionale di atletica, è stata rimandata, portando a un cambio nel calendario originale. La manifestazione, prevista a Doha, è stata posticipata a data da definirsi, a causa di decisioni legate a questioni organizzative. La modifica interessa tutte le competizioni previste per l'evento e comporta un riadattamento delle tappe successive. La data della nuova data ancora non è stata comunicata ufficialmente.

La prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica, è stata rinviata a causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente: il debutto era previsto per il prossimo 8 maggio a Doha (Qatar), ma al momento non ci sono le condizioni per scendere effettivamente in pedana e in pista, dunque gli organizzatori sono stati costretti a posticipare la competizione. Se ci saranno dei miglioramento nell’area, il meeting di Doha verrà recuperato il 19 giugno, altrimenti si dovrà fare i conti con una possibile cancellazione. La decisione è stata presa, come si legge nel comunicato, “nell’interesse della sicurezza degli atleti e degli spettatori”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, rinviata l’apertura di Diamond League: posticipata la tappa di Doha, calendario rivisto Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con... Juventus Next Gen Ternana rinviata: quando si giocherà la sfida di Serie C che è stata posticipata! Data e orario ufficialidi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Ternana rinviata ufficialmente a causa degli impegni internazionali dei giovani talenti chiamati a... Atletica, rinviata l’apertura di Diamond League: posticipata la tappa di Doha, calendario rivistoLa prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica, è stata rinviata a causa della complessa situazione ... oasport.it Atletica: guerra in Medio Oriente, la Diamond League di Doha slitta a giugnoNonostante l'annuncio del cessate il fuoco di due settimane tra Iran da una parte, e Israele e Stati Uniti dall'altra, c'è troppa incertezza per gareggiare l'8 maggio: se le condizioni lo permetterann ... corriere.it