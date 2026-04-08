Atletica leggera Maratona catalana | brilla Cuneaz Per il Parco bene anche Nardone

Durante la maratona di Barcellona, Renè Cuneaz, atleta del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, ha ottenuto una prestazione notevole. La squadra garfagnina, guidata dal presidente Graziano Poli e dal direttore sportivo Paolo Bonatti, ha visto anche Nardone ottenere un risultato positivo. La competizione ha coinvolto numerosi atleti di diverse regioni, con Cuneaz che si è distinto per la sua performance.

Grande prestazione di Renè Cuneaz del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, uno tra i migliori atleti dello squadrone garfagnino del presidente Graziano Poli e del direttore sportivo Paolo Bonatti, alla maratona di Barcellona. Rene Cuneaz, già azzurro di maratona agli Europei di Monaco nel 2022, ha chiuso in 2h 15 ‘ 06” la maratona catalana, stabilendo sia il nuovo record societario che la sua seconda miglior prestazione di sempre. Di rilievo anche la buona prova di Francesco Nardone che, con 2h 18’ 45”, si è piazzato intorno al trentesimo posto assoluto. A Reggio Emilia, nella città del tricolore, si è corsa l’annuale mezza maratona, con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Maratona catalana: brilla Cuneaz. Per il Parco bene anche Nardone Atletica leggera. Parco Apuane brilla in PiemonteIl Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in evidenza anche in Piemonte, a Torino, nella partecipata gara "Camminata per la vita", con un brillante... Atletica leggera. L’Uisp brilla con Bernardi e CeccheriniSi sono da poco disputati al PalaCasali di Ancona i Campionati italiani Indoor Juniores e Promesse, la massima rassegna nazionale di categoria che ha... Si parla di: Atletica leggera. Maratona catalana: brilla Cuneaz. Per il Parco bene anche Nardone. Atletica leggera. Maratona catalana: brilla Cuneaz. Per il Parco bene anche NardoneGrande prestazione di Renè Cuneaz del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, uno tra i migliori atleti dello squadrone garfagnino ... sport.quotidiano.net Atletica leggera - Mugello Marathon. Doppietta per il Parco Alpi ApuaneA Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, doppietta per il Gp Parco Alpi Apuane alla Mugello Marathon, con la vittoria assoluta di Jilali Jamali, con il tempo di 2h 35’ 14’’, davanti al compagno ... lanazione.it