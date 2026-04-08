Atalanta vs Juventus trentaduesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Atalanta e Juventus si gioca nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A 20252026. È una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La gara si svolgerà in un impianto italiano e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ultime ore.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. In palio punti cruciali nella corsa alla qualificazione in Champions, con i nerazzurri che sperano di accorciare sui bianconeri. Atalanta vs Juventus si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 20.45 presso la New Balance Arena ATALANTA VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi si presentano a questa sfida nella migliore condizione possibile. La squadra di Palladino ha totalizzato dall’inizio dell’anno ben 31 punti, dietro soltanto all’Inter capolista, che ne ha totalizzati 36. Sono cinque i risultati utili consecutivi, tra cui due vittorie nelle ultime due gare, contro Verona e Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Juventus, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Cesena vs Catanzaro, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. FANTACALCIO 7ª Giornata : Indici Schierabilità, Probabili Formazioni, Pronostici e Chi Schierare Temi più discussi: Serie A, inizia la volata finale: il calendario a confronto; Atalanta-Juve che tegola per la sfida dell’11 aprile | non ci saranno; Diffidati Napoli in Serie A, ecco i giocatori a rischio squalifica. Serie A, gli arbitri: Como-Inter a Massa, Atalanta-Juventus a Maresca e per il Napoli c'è Di BelloResi noti gli arbitri della trentaduesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 4 a lunedì 6 aprile ... sport.virgilio.it Pagina 4 | Sei sempre tu…, arbitro e Var di Atalanta-Juve: il meme Conte e la grazia di GravinaQueste tutte le designazioni arbitrarli del 32° turno di campionato: CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00 TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00 ... tuttosport.com L' #Atalanta recupera Scamacca contro la #Juve: come sta l'attaccante di Palladino x.com Siamo in #SassuoloAtalanta #CoppaItaliaPrimavera #GoAtalantaGo - facebook.com facebook