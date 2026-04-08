Gianluca Scamacca si sta preparando a tornare in campo con l’Atalanta per la partita di sabato contro la Juventus, dopo aver ripreso gli allenamenti a Zingonia. La sua presenza potrebbe rappresentare un rinforzo tattico per i nerazzurri in vista di questa sfida. La squadra si sta allenando con l’obiettivo di affrontare al meglio l’impegno contro i bianconeri.

Gianluca Scamacca si prepara a tornare in campo per l’Atalanta nella sfida di sabato contro la Juventus, dopo aver ripreso gli allenamenti a Zingonia. L’attaccante della Nazionale Italiana, nato nel 1999, è quasi del tutto ristabilito. Il percorso di recupero del giocatore romano ha un’evoluzione positiva, con sessioni di lavoro svolte parzialmente insieme agli altri componenti della squadra. Questo ritorno avviene dopo che l’atleta ha dovuto saltare gli impegni internazionali contro Bosnia e Irlanda del Nord nei playoff per i Mondiali 2026, nonostante fosse regolarmente convocato. L’origine del problema muscolare e le assenze in difesa. Il problema fisico che ha tenuto fermo il centravanti risale al 21 marzo, quando è stata diagnosticata una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore destro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, Scamacca torna contro la Juve: boost tattico per i nerazzurri

Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. I VOTICalciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di...

Atalanta-Udinese 2-2, Scamacca salva i nerazzurriBergamo, 7 marzo 2026 - Se l'Atalanta delle Coppe convince, soprattutto in Champions League, quella versione campionato da qualche settimana sembra...

Temi più discussi: L’infortunio, il rientro e subito il nuovo stop: cosa è successo a Scamacca e quando torna?; Atalanta, infortuni Scamacca e Hien: l’esito degli esami e i tempi di recupero; Atalanta, i convocati per il Lecce: assenti Hien e Scamacca; Atalanta, a Lecce senza Scamacca e Hien. Le ultime di formazione.

Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la JuventusMercoledì 8 aprile il centravanti, ai box per una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la sfida di sabato 11 a Bergamo. Variabile Ras ... ecodibergamo.it

Atalanta, Scamacca prova a recuperare per il big match con la JuveL’attaccante ha svolto una parte della seduta d’allenamento con il gruppo. Palladino farà di tutto per averlo nella sfida di sabato sera alla New Balance Arena ... ilgiorno.it

SERIE A I Scamacca in gruppo, verso il recupero per la Juventus. L'attaccante dell'Atalanta ha saltato anche gli impegni degli Azzurri #ANSA - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, Krstovic dell’Atalanta nel mirino: costi e fattibilità dell’operazione #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com