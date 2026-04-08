Il centravanti dell’Atalanta, infortunato per una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con la squadra mercoledì 8 aprile. Questa seduta ha fatto aumentare le possibilità di convocazione per la partita contro la Juventus, in programma sabato 11 aprile a Bergamo. Finora, il giocatore era rimasto fuori dagli allenamenti a causa dell’infortunio, ma ora le sue condizioni sembrano in miglioramento.

CALCIO. Mercoledì 8 aprile il centravanti, ai box per una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la sfida di sabato 11 a Bergamo. Variabile Raspadori Sorriso in casa Atalanta: Gianluca Scamacca potrebbe farcela per la gara con la Juve. Mercoledì 8 aprile il centravanti nerazzurro, alle prese con una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con il gruppo e le chance di poterlo rivedere tra i disponibili nella sfida di sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45) sono in rialzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la Juventus

Leggi anche: Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca (6,5) trasforma il rigore, Pasalic (6,5) chiude la gara, David (5) bocciato

Leggi anche: Atalanta: Scamacca in gruppo, verso il recupero per la Juventus

Argomenti più discussi: Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la Juventus; Atalanta Scamacca torna contro la Juve | boost tattico per i nerazzurri.

Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la JuventusMercoledì 8 aprile il centravanti, ai box per una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la sfida di sabato 11 a Bergamo. Variabile Ras ... ecodibergamo.it

Atalanta-Udinese 2-2 pagelle: Scamacca show, la doppietta che salva la Dea. Che rimonta con i friulaniSerie A 2025-26, 28a giornata, Atalanta-Udinese, 2-2, i top e flop: Scamacca doppietta in rimonta. Zalewski entra e realizza un assist. Le reti di Davis e Kristensen non bastano ai friuliani. sport.virgilio.it

Atalanta Under 23-Cavese 1-1, Minaj risponde a Manzoni Un punto per la salvezza. È quello conquistato a Caravaggio casa dell’Atalanta Under 23 dalla Cavese nel recupero della 34esima giornata che è terminato 1-1. Mister Prosperi schiera i metelliani con - facebook.com facebook

Samaden: “L’Atalanta è un’isola felice. Tutte le società in Italia dovrebbero essere così” Il responsabile del settore giovanile dell’ #Atalanta , Roberto #Samaden , è intervenuto ai nostri microfoni al termine della semifinale di Coppa Italia Primavera # x.com