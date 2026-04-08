Atalanta le ultime dall' infermeria | Scamacca spera maggiore cautela per Hien

L'attaccante si trova ancora infortunato a causa di una lesione all’adduttore destro, ma spera di tornare disponibile presto. Per ora, la società ha adottato un approccio più conservativo con un altro giocatore, che sta seguendo un percorso di recupero più lento. L’obiettivo è rientrare in campo quanto prima, anche se l’attuale stato di salute richiede ancora attenzione. Nessuna data ufficiale di ritorno, ma si lavora per un possibile rientro già alla prossima partita di campionato.

Dopo il giorno di riposo aggiuntivo concesso da mister Palladino di rientro dalla vittoria di Lecce, l’Atalanta torna questa mattina ad allenarsi a Zingonia per preparare due settimane decisive per la sua stagione, con gli scontri diretti con Juventus (in casa) e Roma (all’Olimpico) e la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio in calendario mercoledì 22 aprile. Sotto la lente di ingrandimento le condizioni di Gianluca Scamacca e Isak Hien. L’obiettivo dell’attaccante, fermo per una lesione all’adduttore destro, è quello di rientrare per la partita con la Roma. Anche se la (piccola) speranza di Palladino è quella di averlo già a disposizione sabato sera contro la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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