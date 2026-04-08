Atalanta Juve due big di Palladino sono in dubbio per la sfida di sabato Le ultime novità da Zingonia

Sabato sera si gioca a Bergamo la partita tra Atalanta e Juventus, due delle squadre più quotate del campionato. Raffaele Palladino potrebbe dover fare a meno di due giocatori chiave, entrambi in dubbio per il match. Le ultime notizie arrivano da Zingonia, dove si stanno monitorando le condizioni dei due calciatori in vista della sfida. Non sono state ancora ufficializzate le formazioni definitive.

di Angelo Ciarletta Atalanta Juve, due big di Raffaele Palladino sono in dubbio per la sfida di sabato sera in programma a Bergamo. Le ultime novità da Zingonia. La Juve si prepara alla delicata trasferta di Bergamo, dove sabato affronterà un’ Atalanta rigenerata. Come riporta il Corriere dello Sport, i padroni di casa sono reduci da un netto 0-3 contro il Lecce, risultato che ha rilanciato le ambizioni Champions della squadra. Dopo l’avvio difficile con Ivan Juric, la guida è passata a Raffaele Palladino. Quest’ultimo è riuscito a restituire carattere al gruppo, portandolo a soli cinque punti dalla quarta posizione. CONTINASSA JUVE LIVE La sfida contro i bianconeri rappresenta la prima di sette finali per i bergamaschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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