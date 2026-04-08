AstroAperitivo | Vini zodiacali | il tuo segno in un calice

È arrivato il momento di scoprire come i vini possono rispecchiare i segni zodiacali attraverso un nuovo episodio di AstroAperitivo. Il format unisce l’astrologia e il gusto, proponendo un percorso tra profumi e sapori che si collegano alle caratteristiche dei segni. Questa puntata si concentra sull’abbinamento tra vini e le energie dei diversi segni zodiacali, offrendo spunti per un’esperienza sensoriale e astrologica.

Torna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmiche. Questa volta esploriamo i vini e i segni zodiacali: un viaggio tra profumi, sapori e vibrazioni astrali per capire quale vino risuona con la tua energia e quella dei tuoi amici. La location è d’eccezione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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