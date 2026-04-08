Asti 28 nuovi esperti in Scienze Motorie | boost al benessere locale

Asti ha visto laureare 28 studenti in Scienze delle attività motorie e sportive durante la sessione primaverile presso l’aula magna del polo universitario Rita Levi Montalcini. I nuovi professionisti hanno completato il percorso di studi, ottenendo il titolo di dottore in questa disciplina. La cerimonia si è svolta recentemente, segnando il raggiungimento del traguardo accademico per gli studenti coinvolti.

Ventotto studenti hanno conseguito il titolo di dottore in Scienze delle attività motorie e sportive durante la sessione primaverile svoltasi presso l’aula magna del polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti. L’evento ha segnato il raggiungimento di un traguardo accademico per un gruppo eterogeneo di candidati, che hanno superato l’esame finale davanti alla commissione incaricata della proclamazione. I nuovi volti della formazione motoria ad Asti. Il gruppo dei laureati comprende professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro. Tra i nomi proclamati figurano Niccolò Amenta, Simone Beggio, Christian Biava e Ibrahim Bouzroud. La lista dei neo dottori prosegue con Lesjana Bullari, Lorenzo Mario Carta, Gabriele Cecchettin, Denis Contati, Stefano Costa e Alberto Croveris. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, 28 nuovi esperti in Scienze Motorie: boost al benessere locale Il ministro Piantedosi all’Unifortunato per la presentazione del Corso di Laurea in Scienze MotorieTempo di lettura: < 1 minuto“Lo sport tra diritto, etica ed economia” è il tema della giornata organizzata dall’UniFortunato per lunedì 13 aprile... Il grande libro delle lezioni simulate di Scienze Motorie: come prepararsi in modo efficace alla prova oraleNegli ultimi anni la lezione simulata è diventata uno degli elementi centrali nei concorsi docenti, nei percorsi abilitanti e nelle prove orali per...