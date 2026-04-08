Assoutenti | sull' autostrada A20 Me-Pa il gasolio speciale sfiora i 3,2 euro al litro Milazzo primo in Italia
Secondo quanto riferisce Assoutenti, l’autostrada A20 Messina-Palermo registra il prezzo più alto di gasolio speciale in Italia, con una cifra vicina ai 3,2 euro al litro. Questa cifra rappresenta un nuovo record nel paese, evidenziando un incremento significativo rispetto ai prezzi precedenti. La località di Milazzo si colloca in cima alla classifica dei punti vendita più costosi lungo questa tratta.
In autostrada il prezzo del gasolio special e raggiunge un nuovo record nazionale arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro. Lo afferma Assoutenti, che segnala inoltre come in molti impianti autostradali il diesel al self costi oggi oltre 2,4 euro al litro. In particolare sull 'autostrada A20 Messina-Palermo oggi il carburante «Hi-Q Diesel» viene venduto al servito a 3,184 euro al litro, mentre sull'A22 Brennero-Modena il «Supreme diesel" costa 3,079 euro al litro, dice Assoutenti sulla base dei dati comunicati dai gestori al Mimit. Il prezzo più alto in tutta Italia lo ha fatto segnalare Milazzo: 3,184 al litro (in modalità servito). 🔗 Leggi su Feedpress.me
Assoutenti: sull'autostrada A20 Messina-Palermo il gasolio speciale sfiora i 3,2 euro al litroIn autostrada il prezzo del gasolio special e raggiunge un nuovo record nazionale arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro .
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Si parla di: Assoutenti, in autostrada il gasolio speciale sfiora i 3,2 euro al litro.
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