Associazione ' La Tenda' al via la stagione degli eventi con musica tradizione e gusto

L'associazione La Tenda ha annunciato l'inizio della nuova stagione di eventi, che si svolgeranno nei prossimi mesi. Le iniziative comprenderanno concerti, manifestazioni culturali e degustazioni enogastronomiche, coinvolgendo il territorio e il pubblico locale. Gli appuntamenti sono stati programmati per offrire momenti di intrattenimento e socializzazione, con il coinvolgimento di diverse realtà del settore. La programmazione si inserisce nel calendario degli eventi annuali della zona.

Prende ufficialmente il via la nuova stagione dei grandi eventi firmati dall’associazione La Tenda, che nei prossimi mesi animerà il territorio con appuntamenti dedicati alla musica, alla cultura e all’enogastronomia, offrendo al pubblico occasioni di svago e condivisione.Si parte il 24 e 25. 🔗 Leggi su Casertanews.it L'associazione "I Senzatempo" presenta la stagione degli eventi per il 2026Domenica 15 febbraio alle ore 18:00 presso il Bel Sito Hotel le Due Torri, in località Manocalzati, l’Associazione I Senzatempo presenta la stagione... Tenda di Modena, la musica dal vivo chiude gli eventi di gennaioLa musica dal vivo è protagonista assoluta del programma che chiude il mese di gennaio alla Tenda, lo spazio culturale del Comune che fa capo... Temi più discussi: Tunnel di Tenda chiuso dal 13 al 24 aprile; In Vescovado si è parlato delle pagine difficili della Bibbia; Lavori in Francia, Tenda chiuso dal 13 al 24 aprile: aperto per Pasqua e ultimo weekend sulla neve; Parete, Cristina D’Avena star della Festa della Fragola. Associazione 'La Tenda', al via la stagione degli eventi con musica, tradizione e gustoPrende ufficialmente il via la nuova stagione dei grandi eventi firmati dall’associazione La Tenda, che nei prossimi mesi animerà il territorio con appuntamenti dedicati alla musica, alla cultura e ... casertanews.it Infiorate di Spello, cresce la collaborazione con la Comunità La TendaL'associazione Le Infiorate di Spello consolida la collaborazione con la cooperativa sociale Comunità La Tenda, realtà da anni attiva nell'accompagnamento e nell'inserimento sociale e lavorativo di ... ansa.it ASSEMBLEA SINDACALE ANIEF Associazione Nazionale Insegnanti E Formatori DOCENTI DI SOSTEGNO E ASACOM. Un grazie ai 17 mila partecipanti ONLINE con Marcello Pacifico, Miceli Walter Evelina Chiocca Scarica il manifesto #Anief e diffondi - facebook.com facebook Ma proprio quell’Associazione internazionale con sede in Italia al Palazzo di giustizia di Roma (dove c’è la Cassazione), in cui hanno sede anche l’Associazione nazionale magistrati, il suo Comitato per il No e tutte le varie correnti (tranne una) Wow che coin x.com