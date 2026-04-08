Assistenti tecnici primo ciclo in Veneto cambia la distribuzione | criteri su distanza e plessi

A partire dall’anno scolastico 20202021, nelle scuole del primo ciclo in Veneto viene modificata la distribuzione degli assistenti tecnici. Secondo il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 230-bis, comma 1, sono stati istituiti nuovi posti di assistente tecnico nell’area AR02. La ripartizione di questi incarichi si basa su criteri legati alla distanza tra le scuole e i plessi coinvolti.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 230-bis, comma 1, a partire dall’anno scolastico 20202021 sono stati istituiti, presso le istituzioni scolastiche del primo ciclo, i posti di assistente tecnico dell’area AR02. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuove posizioni economiche ATA: dove si svolge la prova finale. La distanza media da percorrere è di 8,7km. I criteriLe prove, inizialmente previste a metà dicembre e rimandate a fine novembre a data da destinarsi, si svolgeranno tra metà e fine febbraio.

INVALSI, al via il primo ciclo di seminari 2026 su modelli e strumenti di valutazione. Primo appuntamento il 23 febbraioCon l’inizio della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, l’Area “Valutazione delle scuole” dell’INVALSI avvia un ciclo di...

Si parla di: Mobilità ATA 2026/27: le regole per i trasferimenti degli assistenti tecnici; Mobilità ATA 2026/2027: tutto sulle scadenze, trasferimenti, titoli richiesti e regole per assistenti tecnici e laboratorio di informatica.