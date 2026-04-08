Assicurazioni da oggi scatta il modulo digitale per la constatazione amichevole

Da oggi entra in vigore il nuovo modulo digitale per la constatazione amichevole in caso di incidente. La procedura, accessibile online, sostituisce quella cartacea e permette di compilare i documenti direttamente sul dispositivo. La digitalizzazione mira a semplificare le pratiche e ridurre i tempi di gestione, con l’obiettivo di limitare le frodi e velocizzare le risoluzioni delle pratiche assicurative.

Novità in arrivo per gli automobilisti. A partire dall’8 aprile entra in vigore l’obbligo per le compagnie assicurative di mettere a disposizione dei propri clienti il modulo per la constatazione amichevole di incidente (Cai) in formato digitale. Sono le disposizioni dettate dal regolamento Ivass n. 562025, che segna un ulteriore passaggio della burocrazia nell’era digitale. Una decisione per cui l’80% degli assicurati si dichiara favorevole. Gli errori nella compilazione della Cai costituiscono - per chi si mette alla guida - una delle principali cause di rallentamento delle pratiche. Gestire i sinistri stradali in modo più rapido e sicuro. A ricordare l’entrata in vigore della normativa è l’associazione italiana periti estimatori danni (Aiped), la stessa che ha partecipato all’iter avviato dall’Ivass per introdurre in Italia il modulo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Assicurazioni, da oggi scatta il modulo digitale per la constatazione amichevole Constatazione amichevole, al via il Modulo Cai digitale: cosa cambia per automobilisti e assicurazioniDa oggi, mercoledì 8 aprile, le assicurazioni italiane devono offrire il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) anche in formato... Leggi anche: Constatazione amichevole digitale: cambia tutto per chi ha un incidente in auto Temi più discussi: Polizze catastrofali, da oggi scatta l’obbligo per tutte le imprese: cosa sapere; Da oggi scatta l'obbligo delle polizze catastrofali: chi deve farla, cosa copre e le simulazioni sui costi; Polizze catastrofali, dal 31 marzo scatta l'obbligo per tutte le imprese: i costi per ristoranti e hotel; Polizze catastrofali obbligatorie, oggi la scadenza: dal costo alle garanzie, cosa sapere. Assicurazioni, da oggi scatta il modulo digitale per la constatazione amichevoleSi prospettano meno frodi e tempi più brevi sul fronte assicurativo con la digitalizzazione della pratica ... msn.com Constatazione amichevole degli incidenti, da oggi scatta l’obbligo del modulo digitale: ecco cosa cambiaLe assicurazioni sono tenute a fornire app e piattaforme web ai clienti per la constatazione amichevole, ma gli automobilisti potranno ancora usare il vecchio ... laprovinciapavese.gelocal.it Lockdown aereo, voli cancellati: assicurazioni e rimborsi ai passeggeri, ecco le regole - facebook.com facebook Strage del bus di Mestre, primi contatti tra Comune e assicurazioni per i rimborsi: sarà battaglia sui 20 milioni x.com