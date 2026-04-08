L’INPS ha annunciato il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico per aprile 2026, con date diverse a seconda della situazione familiare e delle eventuali variazioni. È importante mantenere aggiornato l’Isee per ricevere i pagamenti senza ritardi. Le date di pagamento sono state comunicate ufficialmente e si riferiscono alle diverse condizioni dei nuclei familiari. La gestione di queste date è fondamentale per le famiglie che usufruiscono del beneficio.

L’INPS ha stabilito il calendario dei pagamenti dell’ Assegno unico per il mese di aprile 2026. Come ogni mese, le date variano in base alla situazione del nucleo familiare e ad eventuali modifiche intervenute. Come si sa, l’Assegno unico viene erogato automaticamente a tutte le famiglie che hanno già presentato domanda e ottenuto esito positivo negli anni precedenti; questo significa che non è necessario presentare una nuova richiesta ogni mese, e che il pagamento continua in modo automatico. Tuttavia, resta fondamentale comunicare eventuali cambiamenti, come: Nascita di un figlio. Figli che diventano maggiorenni. Modifiche nella composizione familiare. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Assegno unico aprile 2026: quando verrà pagato e perché è importante avere un Isee aggiornato

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Assegno Unico Gennaio 2026: Quando Pagano Anticipo, Date e Nuovi Importi

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