Assalto notturno a un megastore di elettronica | inseguimento da film da Vittuone a Milano un arresto

Nella notte si è verificato un inseguimento tra Vittuone e Milano, iniziato dopo un tentato furto in un grande negozio di elettronica. Durante la fuga sono stati sequestrati un'auto e un furgone, mentre un giovane è stato arrestato dalle forze dell'ordine. L'intera vicenda si è svolta tra le vie dei due comuni, coinvolgendo diverse pattuglie di polizia impegnate nel blocco e nel controllo dei veicoli in fuga.

Folle inseguimento nella notte tra Vittuone, comune dell'hinterland ovest, e Milano. Nasce tutto dopo un tentato assalto a un megastore di elettronica, che si è concluso con il sequestro di un'auto, di un furgone e l'arresto di un giovane. Mentre gli altri complici sono riusciti a fuggire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Milano Cortina 2026, assalto al megastore olimpico: code di oltre 40 minuti per i gadget Assalto al bancomat: inseguimento e arresto del 43enne di FrancofonteUn tentativo di scardinare un sportello automatico a Mascalucia si è trasformato in una corsa ad alta velocità che ha portato all’arresto immediato... Temi più discussi: Assalto notturno al Postamat di Bosco: indagini in corso. La testimonianza di un residente: Un grande botto, poi l'allarme; Sassari, assalto notturno a colpi di pietre: i Carabinieri arrestano due uomini in fuga; Correggio, assalto notturno dei ladri al Conad; Assalto notturno al bancomat delle Poste - POP. Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arrestoFolle inseguimento nella notte tra Vittuone, comune dell'hinterland ovest, e Milano. Nasce tutto dopo un tentato assalto a un megastore di elettronica, che si è concluso con il sequestro di un'auto, ... milanotoday.it Assalto a uno sportello bancomat si trasforma in un inseguimento, un arrestoNotte ad alta tensione a Mascalucia, dove un tentativo di assalto a uno sportello bancomat si è trasformato in un inseguimento serrato, conclusosi con l’arresto di uno dei presunti responsabili grazie ... grandangoloagrigento.it Valmorea, assalto notturno al postamat Usati ordigni artigianali. È caccia alla banda www.comonews.it #comonews #giornaleacomo #lanotizianavigasullario #comonews24 #notizieacomo #Como #Cronaca #VigiliDelFuoco #carabinieri - facebook.com facebook