Tre dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia hanno presentato formale richiesta di cessazione dall’incarico, dopo aver gestito l’ente per diciotto mesi. La loro uscita avviene a seguito dello scioglimento dell’azienda, deciso per sospette infiltrazioni mafiose. Le autorità hanno intensificato le indagini e presentato numerose denunce alla Procura, nel tentativo di contrastare il rischio di influenze criminali nell’amministrazione locale.

Gianfranco Tomao, Gianluca Orlando e Gandolfo Miserendino hanno formalizzato la chiusura del loro incarico presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, dopo diciotto mesi di gestione straordinaria scaturita dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose. L’annuncio è avvenuto durante un incontro pubblico tenutosi nell’ex sala aggiornamenti del Presidio ospedaliero locale. Il gruppo commissariale, supportato dai direttori sanitari Ilario Lazzaro e Angelo Sestito, ha presentato un bilancio focalizzato sul recupero della legalità e sulla rimozione di ostacoli amministrativi che avevano frenato l’operatività dell’ente. Gli interventi si sono concentrati sulla bonifica di procedure interne considerate opache. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asp Vibo: maxi-denunce alla Procura e stop al caos mafioso

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