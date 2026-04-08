ASL Frosinone | modello integrato e tecnologie avanzate per la cura degli aneurismi cerebrali

Nel 2025, l'ASL di Frosinone ha migliorato il modello organizzativo dedicato alla gestione degli aneurismi cerebrali, rafforzando la collaborazione tra la UOSD di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica e la UOC di Neurochirurgia. Inoltre, sono state adottate tecnologie avanzate per supportare le procedure di diagnosi e trattamento di questa patologia. Questo approccio integrato mira a ottimizzare l'assistenza ai pazienti affetti da aneurismi cerebrali.

Nel corso del 2025 la ASL Frosinone ha ulteriormente rafforzato il modello organizzativo dedicato alla gestione integrata degli aneurismi cerebrali, basato sulla stretta collaborazione tra la UOSD di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica e la UOC di Neurochirurgia. Un approccio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Assirevi: tecnologie avanzate e Ia trasformano la professione del revisore Papardo, nuova dotazione per la Gastroenterologia: potenziata l’attività con tecnologie avanzateLa struttura si è dotata di un enteroscopio a doppio pallone, strumento che consente procedure avanzate sul piccolo intestino e interventi complessi... Argomenti più discussi: ASL Frosinone – Gestione integrata degli aneurismi cerebrali: nel 2025 consolidato il modello multidisciplinare Radiologia-Neurochirurgia; ASL Frosinone: al via il corso sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0; ASL Frosinone: formazione sul fascicolo sanitario elettronico 2.0 per operatori sanitari. ASL Frosinone – Due giornate di formazione dedicate al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0La Direttrice Sanitaria, Maria Giovanna Colella: «Uno strumento che migliora la qualità dell’assistenza, semplifica i processi e avvicina i servizi ai cittadini» ... tunews24.it TrmWeb.it. . Serie B - Palermo, nuovo stadio e Frosinone: Brandaleone e Castellese a "Siamo Aquile" - facebook.com facebook Con il 5-1 al Frosinone, la Fiorentina Primavera di mister Galloppa vince al Rocco B. Commisso Viola Park e torna prima in classifica #forzaviola #fiorentina x.com