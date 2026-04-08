AsConAuto con manutenzione regolare si riducono consumi e costi

In un periodo in cui i prezzi di benzina e diesel continuano a salire, molte famiglie e imprese cercano soluzioni per contenere le spese. Tra queste, una manutenzione regolare dell’auto può contribuire a ridurre i consumi di carburante e i costi associati. Questa pratica, spesso trascurata, viene considerata un modo efficace per migliorare l’efficienza del veicolo e limitare le spese di gestione.

Sud, sviluppo e competitività: le sfide sul tavolo. Incontro promosso da Confindustria Caserta Telethon, sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. A Napoli torna la Walk of Life PADOVA (ITALPRESS) – In un momento in cui il costo di benzina e, ancor più, del diesel pesa in modo evidente sui bilanci di famiglie e imprese, c’è un gesto concreto che fa davvero la differenza: prendersi cura della propria auto con una manutenzione regolare e attenta. Non si tratta soltanto di una buona norma che aumenta il livello di sicurezza. E’ una scelta intelligente, in grado di trasformarsi, oggi più che mai, in un risparmio reale e misurabile. Un’auto non correttamente mantenuta può arrivare a consumare fino al 10-15% in più rispetto a un veicolo in condizioni ottimali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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