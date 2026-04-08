Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026 Vince Montalbano in replica 16% Belve all’8.8% benissimo Floris 11.1%

Nella serata di martedì 7 aprile 2026, i programmi tv più seguiti hanno visto il debutto di Montalbano in replica, che ha ottenuto il 16% di share. Su Rai2, “Belve” ha raggiunto l’8,8%, mentre “Lilli Gruber” su La7 ha registrato l’11,1%. Questi dati mostrano le preferenze degli spettatori in una serata caratterizzata da diverse proposte televisive.

Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2.807.000 spettatori pari al 16% di share dalle 21:41 alle 23:39. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.020.000 spettatori con uno share del 16.5% dalle 21:59 alle 1:15 (Night a 757.000 e il 19%). Su Rai2, dopo la presentazione (1.408.000 – 6.7%), Belve intrattiene 1.349.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1, dopo l’anteprima (981.000 – 4.6%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 789.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (513.000 – 2.4%), FarWest segna 447.000 spettatori (2.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (801. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%) Ascolti tv, vince la replica di ‘Montalbano’: Floris oltre 11% e ‘Belve’ 8,8%(Adnkronos) – L'evergreen 'Il Commissario Montalbano', trasmesso ieri in replica su Rai1, si è aggiudicato il prime time, con 2. Temi più discussi: Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano vince (16%), Belve (8,8%) e il Grande Fratello (16,5%); Ascolti tv, Montalbano in replica vince la serata. Floris batte il debutto di Belve; Ascolti Tv ieri (31 marzo): Montalbano batte il Grande Fratello Vip, la belva Fagnani non sorride e Floris la supera; La replica di Montalbano batte Belve: gli ascolti tv di martedì 7 aprile. Ascolti TV di martedì 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano e Grande Fratello Vip i programmi più vistiScopriamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano, Grande Fratello e Belve, i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di martedì 7 aprile 2026. Su Rai1 in onda la replica de Il Commissario Montalbano, il ritorno di Belve su Rai2 e l'appuntamento con il ... fanpage.it Ascolti tv, vince la replica di ‘Montalbano’: Floris oltre 11% e ‘Belve’ 8,8% x.com #Montalbano vince la serata. Il #GFVip tiene . #Belve parte bene Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2.807.000 spettatori pari al 16% di share dalle 21:41 alle 23:39. Su Canale5 Grande Fratello Vi - facebook.com facebook