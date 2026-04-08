Ascolti TV 8 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella prima serata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, sono stati diffusi i dati ufficiali di ascolto televisivo raccolti dall'Auditel. Questi numeri rappresentano le visualizzazioni di pubblico per le diverse reti e programmi trasmessi durante quella fascia oraria. L'indagine si basa sulle rilevazioni effettuate su un campione di telespettatori e fornisce un quadro dettagliato delle preferenze di visione del pubblico in quella sera.

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