Ascensori in Piazza della Libertà fuori uso da tempo la denuncia

Da tempo gli ascensori in piazza della Libertà a Salerno non sono funzionanti. La segnalazione è arrivata in redazione da un lettore che ha chiesto di rimanere anonimo. La situazione è stata segnalata senza ulteriori dettagli sulle cause o sui tempi di riparazione previsti. La problematica riguarda un'area centrale della città, frequentata quotidianamente da residenti e visitatori.