Ascensori in Piazza della Libertà fuori uso da tempo la denuncia
Da tempo gli ascensori in piazza della Libertà a Salerno non sono funzionanti. La segnalazione è arrivata in redazione da un lettore che ha chiesto di rimanere anonimo. La situazione è stata segnalata senza ulteriori dettagli sulle cause o sui tempi di riparazione previsti. La problematica riguarda un'area centrale della città, frequentata quotidianamente da residenti e visitatori.
Ascensori in piazza della Libertà a Salerno fuori uso. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore, Giulio. “Un notevole disagio - ci scrive - soprattutto per disabili e anziani. Sarebbe opportuno che gli addetti alla manutenzione intervengano quanto prima per riattivarli, anche in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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