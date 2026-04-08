L’equipaggio della missione Artemis II ha diffuso immagini e filmati relativi al passaggio vicino alla luna, suscitando grande attenzione. Tuttavia, alcuni utenti stanno condividendo video generati dall’intelligenza artificiale, che riproducono scene della missione ma non sono autentici. Questa diffusione di contenuti falsi ha creato confusione tra gli spettatori, che credono di assistere a immagini reali di un evento spaziale.

L’equipaggio della missione Artemis II sta condividendo immagini e filmati straordinari del flyby lunare, ma l’entusiasmo globale è sfruttato da creatori di contenuti che diffondono video generati dall’intelligenza artificiale per ingannare gli utenti. Mentre i membri della missione trasmettono riprese senza precedenti di un’eclissi solare, dell’alba e del tramonto della Terra, nonché dettagli della superficie lunare, si è scatenata un’ondata di falsificazioni digitali. Questi contenuti sintetici, spesso prodotti da chi cerca solo interazioni rapide, stanno raggiungendo milioni di visualizzazioni su TikTok e X. Il fenomeno non è isolato e segue lo schema di altri eventi di rilievo, come le dinamiche legate alla guerra in Iran o momenti più leggeri e virali, tra cui il caso Punch the monkey. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: l’inganno dell’IA travestito da missioni lunari

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