Artemis II in rotta verso la Terra Trump | Avete fatto la storia

La navicella Artemis II sta tornando verso la Terra, segnando il fine della prima missione con equipaggio del nuovo programma lunare della Nasa. La partenza è avvenuta con successo, e la fase di rientro è ora in corso. Un commento pubblico dell’ex presidente ha celebrato l’evento definendolo come una pietra miliare. La missione ha coinvolto astronauti impegnati in vari test e osservazioni durante il viaggio nello spazio.

È iniziato ufficialmente il viaggio di ritorno verso la Terra per Artemis II, la prima missione con equipaggio del nuovo programma lunare della Nasa. Dopo aver completato il sorvolo del lato nascosto della Luna e aver raggiunto la distanza record di oltre 406mila chilometri dal nostro pianeta, la capsula Orion ha lasciato la sfera di influenza gravitazionale lunare e sta ora tracciando la rotta verso casa. A suggellare questo passaggio è un'immagine destinata a diventare iconica: “Earthset”, il tramonto della Terra dietro l'orizzonte lunare. Lo scatto, realizzato quando in Italia erano le 00:41 del 7 aprile, mostra il nostro pianeta che scivola dietro il profilo grigio della Luna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artemis II in rotta verso la Terra. Trump: "Avete fatto la storia" Leggi anche: Artemis II: il lancio e la rotta verso la Luna. Trump: «Vinciamo sulla terra, nello spazio e oltre le stelle» Artemis II live, compiuto il sorvolo intorno alla Luna. Trump agli astronauti: “Avete fatto la Storia”Roma, 7 aprile 2026 – Il veicolo spaziale Orion della missione Artemis II della Nasa ha compiuto il sorvolo ravvicinato intorno alla Luna. Temi più discussi: Missione Artemis 2: Integrity in rotta lunare, il record di distanza; Artemis fa rotta sulla Luna. Il lancio è riuscito; La missione Artemis II è decollata: i 4 astronauti in orbita intorno alla Terra, poi rotta verso la Luna | Foto; Studio Aperto: Artemis II in rotta verso la Luna Video. Artemis II, è iniziato il viaggio di ritorno sulla TerraÈ iniziato ufficialmente il viaggio di ritorno verso la Terra per Artemis II, la prima missione con equipaggio del nuovo programma lunare della Nasa. Dopo aver completato il sorvolo del lato nascosto ... iltempo.it Artemis II, completato il viaggio ‘record’ attorno alla Luna: rotta verso la TerraGli astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro viaggio record intorno alla Luna superando il record di distanza dalla terra dell’Apollo 13. lapresse.it Artemis II e la foto più bella del mondo: la vera missione è recuperare il senno perduto sulla Terra x.com Nessun uomo era mai stato lì. La missione Artemis II ha compiuto oggi il suo storico sorvolo lunare, passando a soli 6.544 km dal satellite e raggiungendo una distanza di circa 406.800 km dalla Terra, superando così il record di Apollo 13 per il punto più lonta - facebook.com facebook