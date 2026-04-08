Artemis II direzione Terra | cosa ha significato la missione

L'Artemis II ha inviato immagini del lato nascosto della Luna, catturando l'attenzione di molti. Le fotografie mostrano dettagli della superficie lunare e sono state ottenute durante il viaggio di ritorno verso la Terra. La missione ha coinvolto un equipaggio e ha rappresentato un passo importante nel programma spaziale. Le immagini condivise sono state diffuse attraverso vari canali e hanno suscitato grande interesse tra il pubblico e gli esperti.

Le meravigliose immagini che sono state scattate dall’Artemis II del “lato oscuro” della Luna stanno incantando tutti. Oltre al record, sembra che questa missione rappresenti una prima tappa per una nuova corsa dell’America all’allunaggio. Il tempo scorre e gli Usa vogliono raggiungere l’obiettivo entro la fine del mandato di Donald Trump La Nasa ha finalmente condiviso le spettacolari immagini scattate dall’Artemis II sul famoso e misterioso “lato oscuro della Luna”. Durante il momento più importante della missione non sono di certo mancati momenti che hanno portato un po’ di leggerezza. Tra questi, la foto degli astronauti con gli occhialetti con i quali hanno ammirato l’eclissi e il barattolo di Nutella che ha “rubato la scena” volteggiando tra l’equipaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Artemis II direzione Terra: cosa ha significato la missione Leggi anche: Direzione Luna, la missione epica degli astronauti Artemis II La missione Artemis II è decollata: i 4 astronauti in orbita intorno alla Terra, poi rotta verso la Luna | Foto‹ › 1 / 13 Il razzo lunare Artemis II della NASA decolla dalla piattaforma di lancio 39-B del Kennedy Space Center di Cape Canaveral NASA's Artemis... Temi più discussi: La Terra si fa un selfie. Ecco le immagini da Artemis II; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II sta tornando verso la Terra. La missione Artemis II della NASA invia sulla Terra le foto ufficiali del sorvolo lunareLa missione Artemis II della NASA ha solvolato la Luna e scattato delle immagini del sorvolo lunare rivelano alcune regioni mai viste prima dall’uomo, tra cui una rara eclissi solare nello spazio. I q ... corrierenazionale.it Artemis II, la foto Earthset entra nella storia: il tramonto della Terra visto dalla Luna emoziona il mondoA quasi 58 anni da Earthrise , lo scatto simbolo dell’era Apollo, l’umanità ha già la sua nuova immagine manifesto dello spazio profondo. Si ... notizie.tiscali.it Le foto di Artemis II hanno suscitato discussioni online, ma differenze di colore e dettagli sono dovuti a fattori che spesso si confondono con altro. https://tech.everyeye.it/notizie/immagini-terra-artemis-preoccupare-arrivati-punto-870333.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook Artemis II e la foto più bella del mondo: la vera missione è recuperare il senno perduto sulla Terra x.com