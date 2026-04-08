Artemis II | accesi i motori di Integrity rotta verso la Terra

Il team della missione Artemis II ha avviato il rientro sulla Terra mercoledì 8 aprile 2026, dopo aver completato la prima delle tre manovre di correzione della traiettoria. Le operazioni sono state effettuate con successo e i motori del modulo di servizio sono stati attivati per dirigere la capsula verso la Terra. L’equipaggio ha lasciato lo spazioporto e si sta dirigendo verso la destinazione finale.

L’equipaggio della missione Artemis II ha dato il via al ritorno verso la Terra mercoledì 8 aprile 2026, dopo aver completato con successo la prima delle tre manovre di correzione della traiettoria. Il risveglio dei quattro astronauti è avvenuto a una distanza di circa 380mila chilometri dal nostro pianeta e 58mila chilometri dalla superficie lunare. In questo scenario, la navicella Orion, che i membri del team hanno battezzato Integrity, ha ufficialmente invertito la direzione di volo lasciando definitivamente la zona d’influenza gravitazionale della Luna. L’atmosfera a bordo era accompagnata dalle note di Tokyo Drifting, mentre il centro di controllo della NASA monitorava costantemente ogni parametro tecnico, l’assetto della nave e le condizioni fisiche dei pionieri per assicurare un ammaraggio sicuro nel Pacifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artemis II: accesi i motori di Integrity, rotta verso la Terra Artemis II, completato il viaggio ‘record’ attorno alla Luna: rotta verso la TerraGli astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro viaggio record intorno alla Luna superando il record di distanza dalla terra... La missione Artemis II è decollata: i 4 astronauti in orbita intorno alla Terra, poi rotta verso la Luna | Foto‹ › 1 / 13 Il razzo lunare Artemis II della NASA decolla dalla piattaforma di lancio 39-B del Kennedy Space Center di Cape Canaveral NASA's Artemis... Temi più discussi: Artemis II ha lasciato l’orbita terrestre, motori accesi verso la Luna; Artemis II giorno per giorno; Tutto pronto a Cape Canaveral, in Florida: ecco cosa farà la missione Artemis II verso la Luna; Artemis II, gaffe in diretta NASA: astronauta mostra per errore il codice di accesso. Artemis II, il diario del ritorno alla LunaGli astronauti sono a metà strada verso la Luna, che cominciano a vedere sempre più nitidamente. Abbiamo avuto tutti un'espressione di gioia in quel momento ... ora possiamo vedere la Luna dal portel ... ansa.it Artemis II giorno per giornoDalle prime ore di giovedì 2 aprile, quattro astronauti sono nello Spazio per una missione come non se n’erano più viste negli ultimi 50 anni: lasciare l’orbita terrestre e fare un giro intorno alla L ... ilpost.it Nessun uomo era mai stato lì. La missione Artemis II ha compiuto oggi il suo storico sorvolo lunare, passando a soli 6.544 km dal satellite e raggiungendo una distanza di circa 406.800 km dalla Terra, superando così il record di Apollo 13 per il punto più lonta - facebook.com facebook Le prime foto del sorvolo lunare di Artemis II x.com