Recentemente è circolato un video che ha suscitato dubbi sulla veridicità della missione Artemis 2. Su internet si trovano molte teorie complottiste, spesso senza basi certe. La missione, prevista per esplorare lo spazio, ha attirato attenzione anche per alcuni sospetti sollevati da contenuti online. La discussione si concentra principalmente sulla credibilità delle immagini e delle informazioni divulgate pubblicamente.

Al giorno d’oggi non occorre cercare a lungo o in lungo e in largo su Internet per trovare i teorici della cospirazione e le loro teorie. Sono sempre esistiti, ovviamente, ma hanno visto le loro possibilità aumentare enormemente con l’avvento della super-interconnessione globale. In parole povere, chiunque metta in dubbio un momento storico di grande importanza, o ritenga che sia stato insabbiato qualcosa, può ora diffondere le proprie opinioni e le proprie prove (o la loro mancanza, a seconda dei casi) in tutto il mondo con pochi clic. Non sorprende quindi che i detrattori si siano fatti sentire con forza durante l’attuale missione Artemis 2 della NASA. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Artemis 2: Un video fa pensare che la missione sia un fake

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Conspiracy Culture is for Idiots

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Le foto di Artemis II hanno suscitato discussioni online, ma differenze di colore e dettagli sono dovuti a fattori che spesso si confondono con altro. https://tech.everyeye.it/notizie/immagini-terra-artemis-preoccupare-arrivati-punto-870333.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook