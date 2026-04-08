Arriva la pista ciclabile che ridisegna la città

È in corso la realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo viale Sicilia, un intervento annunciato da tempo che modifica la rete di mobilità urbana. La pista, che si estende lungo il principale viale della zona, mira a favorire gli spostamenti in bicicletta e a migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni. I lavori sono in fase avanzata e coinvolgono l'installazione di segnaletica e strutture dedicate.

Prende forma uno degli interventi più attesi sul fronte della mobilità sostenibile: la nuova pista ciclabile di viale Sicilia. Un progetto che non si limita a tracciare un percorso per biciclette, ma che ambisce a ridisegnare uno degli assi viari più trafficati della città, trasformandolo in una porta d’accesso più sicura e moderna. "La ciclabile di viale Sicilia andrà da via Correggio a viale Stucchi", spiega l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà. "È un intervento che prevede non solo la ciclabile, ma la riorganizzazione di tutta la strada, con percorsi ciclopedonali protetti e un nuovo filare alberato". Un intervento, dunque, che guarda alla riqualificazione complessiva dello spazio urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva la pista ciclabile che ridisegna la città Leggi anche: I ciclisti che "realizzano" la striscia bianca della pista ciclabile (che non c'è) Pesaro, ecco la nuova pista ciclabile che collega Vismara a TorracciaPesaro, 28 marzo 2026 – Da oggi i quartieri di Vismara-Cattabrighe e di Torraccia saranno ancora più vicini. Temi più discussi: Nuovo percorso ciclopedonale lungo il Bacchiglione tra Vicenza e Caldogno, in dirittura d’arrivo l’opera da 429 mila euro; Arriva la pista ciclabile che ridisegna la città; Lo spettacolo della ciclabile tra Diano e Andora: 7 nuovi chilometri e scorci a picco sul mare; La pista ciclabile fantasma tra Gambellara e San Bonifacio, dopo tre anni, è diventata uno sterrato. Arriva la pista ciclabile che ridisegna la cittàPrende forma uno degli interventi più attesi sul fronte della mobilità sostenibile: la nuova pista ciclabile di viale Sicilia. ilgiorno.it Arriva la ciclabile sul cavalcavia Ghisolfa: Un risultato dell’attivismo civicoLa pista sarà pronta tra un anno. Da mercoledì 8 le prime recinzioni del cantiere per la seconda fase dei lavori ... milano.repubblica.it L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una "completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz." "Il motivo di questa d - facebook.com facebook L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una "completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz." "Il motivo di questa d x.com