Durante la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la frazione si è svolta tra Basauri, con partenza e arrivo nello stesso luogo. La corsa ha presentato circa 3000 metri di dislivello complessivo, ma senza salite particolarmente impegnative. La gara si è conclusa con la vittoria di Axel Laurance, che ha saputo sfruttare le caratteristiche del percorso per prevalere sugli avversari.

Frazione particolare la terza del Giro dei Paesi Baschi 2026. Partenza ed arrivo Basauri, con quasi 3000 metri di dislivello ma senza salite dure. Giornata ideale per una fuga da lontano, con il gruppo a gestire al meglio. L’azione giusta è partita ed è arrivata al traguardo: a vincere è il francese Axel Laurance. Quarto successo in stagione per l’uomo della Ineos Grenadiers che di recente si era portato a casa due frazioni alla Coppi e Bartali. Resta in vetta senza patemi Paul Seixas alla classifica generale. All’attacco dopo tantissimi tentativi sono andati Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Guillaume... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arriva la fuga al Giro dei Paesi Baschi 2026: Axel Laurance vince la terza tappa

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Arriva la fuga al Giro dei Paesi Baschi 2026. La terza tappa va ad Axel LauranceFrazione particolare la terza del Giro dei Paesi Baschi 2026. Partenza ed arrivo Basauri, con quasi 3000 metri di dislivello ma senza salite dure. oasport.it

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DEL TORO ABBANDONA LA CORSA Il Giro dei Paesi Baschi perde uno dei suoi uomini più attesi: il messicano della UAE Emirates cade malamente durante la terza tappa e dopo essere rimontato in sella e testa le sue condizioni è costretto al ritiro. Speria x.com

Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook