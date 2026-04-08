Arriva la collezione Ceruleo de Il Diavolo veste Prada | dove e quando acquistare gli iconici capi blu

È stata annunciata una nuova collezione di capi ispirati alla tonalità cerulea, in concomitanza con l’uscita del secondo film della saga. La linea, realizzata dal marchio de Il Diavolo veste Prada, include vari capi blu che richiamano il maglione indossato dal personaggio principale nel primo capitolo. La collezione sarà disponibile in negozi e online a partire dalla prossima settimana.

Ricordate il maglione ceruleo di Andy ne Il Diavolo veste Prada? In occasione dell'uscita del secondo capitolo della saga, è nata una collezione di capi ispirati proprio a quel colore: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Radio1 Rai. . Miranda cede al maglione ceruleo. Meryl Streep, ospite giorni fa al “The Late Show with Stephen Colbert”, è apparsa con un capo identico a quello di una scena iconica de “Il Diavolo veste Prada” (il cui sequel uscirà a fine mese) con lei protag - facebook.com facebook

Miranda cede al maglione ceruleo. Meryl Streep, ospite giorni fa al “The Late Show with Stephen Colbert”, è apparsa con un capo identico a quello di una scena iconica de “Il Diavolo veste Prada” (il cui sequel uscirà a fine mese) con lei protagonista insiem x.com