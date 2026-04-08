Il sindaco di Cadrezzate ha commentato l’arresto di Elia Del Grande, affermando di aver avuto la sensazione che si stesse riavvicinando al paese. La sua dichiarazione suggerisce una consapevolezza pregressa riguardo alle possibili visite dell’ex sindaco nel territorio comunale. L’arresto ha attirato l’attenzione sulla presenza di Del Grande nella zona, che secondo il commento del primo cittadino, era prevedibile.

“Avevo come la sensazione che si stesse riavvicinando”. Non è solo un commento a posteriori, ma quasi un presentimento quello del sindaco di Cadrezzate, Cristian Robustellini, dopo l’arresto di Elia Del Grande. Una vicenda che si è sviluppata in poche ore ma che, ancora una volta, ha riportato il paese indietro nel tempo, a una storia che qui nessuno ha mai davvero dimenticato. Fino a ieri Del Grande non risultava nel territorio. Eppure qualcosa, racconta il sindaco, faceva pensare che il suo ritorno fosse possibile. Poi la conferma è arrivata con i fatti: l’uomo è stato fermato a Varano Borghi, a pochi chilometri da Cadrezzate, alla guida di un’auto rubata poco prima a Sesto Calende, un comune confinante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arresto Elia Del Grande, il sindaco di Cadrezzate: “Sapevamo che sarebbe tornato ancora qui”

Strage dei fornai a Cadrezzate, Elia del Grande evaso per la 2ª volta in 6 mesi, in fuga da una casa-lavoro a Cuneo - VIDEOIl killer che sterminò nel 1998 la sua famiglia a fucilate non è rientrato dal permesso di Pasqua e da quel momento si sono perse le sue tracce Elia...

Leggi anche: Elia Del Grande in fuga, il sacerdote che ha allertato le autorità: “Ha detto che sarebbe rientrato, mi fidavo”

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande, parla la compagna: Non è pericoloso. È accanimento.

Finita la fuga, arrestato nel Varesotto Elia Del Grande: carabiniere ferito durante l’interventoElia Del Grande rintracciato a Varano Borghi dopo la fuga dalla casa-lavoro: fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un’auto rubata e accusato di resistenza e lesioni durante il controllo. notizie.it

Elia Del Grande arrestato di nuovo: il killer dei fornai preso dopo la fuga di PasquaI carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la strage dei fornai, per resistenza a ... iltempo.it

Arresto cardiaco alla Via Crucis nell’agrigentino: salvato dai soccorritori del 118: Tra i figuranti c’erano operatori dell’emergenza e medici: massaggio cardiaco, defibrillatore e trasporto in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia Una drammatica emergenza sanitaria - facebook.com facebook

Arrestato Elia Del Grande, fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba x.com