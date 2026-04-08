Un giovane di 15 anni è deceduto in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dopo aver subito un arresto cardiaco durante l’attività fisica. L’evento si è verificato nel corso di un allenamento, senza che siano stati riferiti interventi di emergenza che abbiano evitato il tragico epilogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo.

Tragedia in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava facendo sport. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio nella zona di Sambuceto, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe sentito male all’improvviso durante l’attività sportiva, accasciandosi a terra davanti alle persone presenti nell’impianto. I soccorsi sono stati immediati e concitati. Chi si trovava sul posto è intervenuto subito per prestare le prime cure, cercando di rianimare il ragazzo anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico, nel tentativo di contrastare l’arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Arresto cardiaco in campo, morto un 15enne in Abruzzo

Arresto cardiaco in campo, muore un 15enne in AbruzzoUn ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava sport.

Arresto cardiaco su un campo da tennis, muore un 15enne in AbruzzoUn ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava tennis .

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Tragedia in campo, 15enne stroncato da un arresto cardiaco durante una partita di tennis I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma il giovane è deceduto poco dopo in ospedale - facebook.com facebook

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