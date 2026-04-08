La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio le ordinanze del Tribunale del Riesame che avevano confermato la detenzione di un uomo. Nonostante questa decisione, l’indagato rimane in carcere in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso, con le autorità che valutano le misure più appropriate in base alle nuove indicazioni della Cassazione.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas. La Suprema Corte ha inoltre decretato inammissibili i due ricorsi della procura di Genova contro la scarcerazione, decisa dal tiibunale del Riesame in precedenza, nei confronti di Raed Al Salahat, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio e di Khalil Abu Deiah, legale rappresentante dell'associazione La Cupola d'Oro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arresto annullato, ma Hannoun rimane in cella

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