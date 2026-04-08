Arresti e sequestri tra Trieste e Udine | Ghost Factory l' indagine della finanza

Il 8 aprile, la guardia di finanza di Trieste, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia, ha portato a termine una serie di operazioni che hanno coinvolto diverse località del Friuli Venezia Giulia. Durante l’azione, sono stati effettuati numerosi arresti e sequestri. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sul contenuto dell’indagine, che ha comunque interessato un ampio territorio regionale.