Arresti e sequestri tra Trieste e Udine | Ghost Factory l' indagine della finanza
Il 8 aprile, la guardia di finanza di Trieste, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia, ha portato a termine una serie di operazioni che hanno coinvolto diverse località del Friuli Venezia Giulia. Durante l’azione, sono stati effettuati numerosi arresti e sequestri. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sul contenuto dell’indagine, che ha comunque interessato un ampio territorio regionale.
Ancora non si conosce il contenuto dell'indagine, ma da quanto diffuso nella giornata di oggi 8 aprile la guardia di finanza di Trieste, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo regionale, ha concluso una vasta attività sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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