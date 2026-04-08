Arrestato ragazzo bresciano di 22 anni | gli hanno trovato in casa droga per 400.000 euro

Nella serata del 6 aprile, i carabinieri di Sondalo hanno arrestato un giovane di 22 anni residente a Brescia, trovandolo in possesso di droga per un valore stimato di 400.000 euro. Durante l’operazione, i militari sono entrati nella sua abitazione e hanno sequestrato sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Nella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo (provincia di Sondrio) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo, bresciano classe 2004, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controlloIn particolare, i militari hanno proceduto al controllo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Arrestato imprenditore bresciano: trovato con 40 kg di droga in casaUn imprenditore bresciano di 36 anni, incensurato e con una vita apparentemente irreprensibile, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra... Temi più discussi: Arrestato ragazzo bresciano di 22 anni: gli hanno trovato in casa droga per 400.000 euro - BresciaToday; Progettava una strage a scuola, 17enne arrestato a Perugia. Indagati altri 7 minorenni; Progettava una strage a scuola in stile 'Columbine', arrestato un 17enne e indagati altri sette giovani; Con più di 35 chili di droga in casa: spacciatore arrestato a Grosio. Brescia, ruba smartphone e chiede riscatto: 19enne arrestato e poi rimesso in libertàUna donna di 43 anni ha contattato il suo cellulare rubato e fissato l’incontro per il riscatto. Il giovane, arrestato dalla Locale per tentata estorsione, comparirà in tribunale il 13 maggio. quibrescia.it Maxi sequestro di droga: arrestato 22enne con base nel BrescianoBlitz dei carabinieri tra Valgrosina e provincia di Brescia. Sequestrati oltre 35 chili di stupefacenti e 9mila euro in contanti. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato 400mila euro. quibrescia.it Una furiosa lite in un ristorante si è conclusa con tre accoltellati e (poi) con un ragazzo arrestato - facebook.com facebook Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: “Progettava una strage a scuola” - la Repubblica x.com