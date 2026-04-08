Dopo quattro giorni di latitanza, Elia Del Grande è stato catturato dai carabinieri in provincia di Varese mentre cercava di tornare nel suo paese d’origine. Durante l'arresto, un carabiniere è rimasto ferito. La fuga è terminata in un’area tra le località della provincia lombarda, dove le forze dell'ordine hanno individuato e fermato il sospettato.

È durata quattro giorni la fuga di Elia Del Grande, arrestato dai carabinieri in provincia di Varese mentre tentava di rientrare a Cadrezzate, suo paese d’origine. Il 50enne si era allontanato il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo), approfittando di una licenza concessa dall’autorità giudiziaria. La cattura e il tentativo di fuga L’uomo è stato intercettato all’ora di pranzo lungo la strada tra Varano Borghi e Cadrezzate, alla guida di una Fiat 500 rubata poche ore prima a Lentate, frazione di Sesto Calende. La proprietaria del veicolo sarebbe stata aggredita e trasportata in ospedale, circostanza che potrebbe portare a una denuncia anche per rapina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arrestato dopo quattro giorni di fuga Elia Del Grande, ferito un carabiniere

Preso Elia Del Grande dopo la fuga di Pasqua: catturato il killer della “strage dei fornai”, ferito un carabiniereChi è Elia Del Grande e perché era in fuga? È finita dopo poche ore di caccia la nuova fuga di Elia Del Grande, il 50enne noto per aver sterminato la...

Strage dei fornai, Elia Del Grande arrestato a Varese su Fiat 500 rubata, ferito carabiniere durante manovra per scappareÈ stato catturato e arrestato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto...

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; La nuova fuga di Elia Del Grande, parla la compagna Rossella Piras: Non mi dite che era pericoloso. C’è accanimento.

Arrestato dopo quattro giorni di fuga Elia Del Grande, ferito un carabiniereIl 50enne, autore della strage familiare del ’98, bloccato nel Varesotto mentre tornava a Cadrezzate. Tentata fuga in auto e nuove accuse ... gazzettadelsud.it

Finita la fuga, arrestato nel Varesotto Elia Del Grande: carabiniere ferito durante l’interventoElia Del Grande rintracciato a Varano Borghi dopo la fuga dalla casa-lavoro: fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un’auto rubata e accusato di resistenza e lesioni durante il controllo. notizie.it

#Tg2000 - Catturato nel Varesotto Elia Del Grande #8aprile #Tv2000 #Cronaca #Arresto #Varese #EliaDelGrande #Sicurezza #Polizia #Giustizia #stragedeifornai @tg2000it x.com

L'arrivo di Elia Del Grande al #carcere varesino dei #Miogni dopo l'#arresto avvenuto nel primo pomeriggio a #VaranoBorghi. GUARDA IL VIDEO di Angelo Puricelli - facebook.com facebook