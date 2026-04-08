Il gruppo di tifose, conosciuto come Army Girls, festeggia i 35 anni di attività. Composto da circa venticinque donne, il gruppo si è sempre schierato al fianco della squadra di calcio locale, mantenendo un legame duraturo nel tempo. La loro presenza si è consolidata nel corso degli anni, accompagnando molte stagioni sportive e partecipando attivamente alle iniziative del club.

Tanti auguri Army Girls. Il gruppo delle tifose biancorosse (ne conta circa venticinque) compie 35 anni. Trentacinque anni di passione per il Perugia e profonda amicizia. Nella gioia e nel ’dolore’, il gruppo è rimasto sempre compatto e fedele agli ideali. L’entusiasmo è quello del primo giorno, ormai lontano trentacinque anni. Al quale si sommano anni e anni di sacrifici e di consapevolezza che l’amicizia e l’amore per il Grifo, nonostante tutto, non finiscono, anzi superano ostacoli e crescono sempre più. "Sei ragazze poco più che adolescenti (io, Beatrice, Chiara, Chiara, Silvia e Rosita), accumulate dalla passione verso una maglia, quella del Perugia Calcio, decisero quasi per scherzo di creare un gruppo di tifose solo al femminile – racconta la presidente delle Army Girls, Monica Landi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Army Girls, 35 anni di amore incondizionato: "Siamo ancora qua, sempre vicine al Grifo"

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