Armato di coltello aggredisce il medico del Sert per impossessarsi del metadone arrestato

Nel pomeriggio di martedì, al Sert di Riccione, un paziente in stato di agitazione ha estratto un coltello e minacciato il personale medico nel tentativo di impossessarsi di alcune dosi di metadone. L'uomo è stato prontamente arrestato dalle forze dell'ordine. Nessuno dei presenti ha riportato ferite, ma l'episodio ha creato momenti di tensione all’interno della struttura. La situazione è stata gestita in breve tempo dagli agenti intervenuti sul posto.

Momenti di paura al Sert di Riccione dove, nel pomeriggio di martedì, un paziente in forte stato di agitazione ha estratto un coltello e minacciato il personale medico per cercare di impossessarsi di alcune dosi di metadone. L'allarme è partito alle 15 quando, dalla struttura, è arrivata la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Aggredì il medico del Serd per avere altro metadone: condannato a due anniGALATINA – Non accettava il diniego del medico: voleva una dose aggiuntiva di metadone, al di fuori della terapia che gli era stata prescritta, e... Aggredisce personale medico del 118: due operatori riportano lesioni. Arrestato ventitreenneUn giovane residente nel territorio di Amelia è stato arrestato per lesioni personali, ai danni di ‘esercenti di una professione sanitaria’. Temi più discussi: Reggio: aggredisce la moglie in casa armato di coltello. Arrestato; Ragusa, 25enne armato di coltello aggredisce i poliziotti: arrestato; Aggredisce la moglie con un coltello: la donna in stato di choc riesce a lanciare l'allarme e i carabinieri lo arrestano; Al bar di Comeglians armato di un coltello: arrestato un 37enne. Ragusa, 25enne armato di coltello aggredisce i poliziotti: arrestatoIl giovane straniero è stato fermato e condotto in carcere con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ... lasicilia.it Aggredisce la moglie con un coltello: la donna in stato di choc riesce a lanciare l’allarme e i carabinieri lo arrestanoAnni di violenze fisiche e psicologiche emergono dal racconto della donna, soccorsa in stato di shock e portata in ospedale ... ilfattoquotidiano.it Momenti di paura per una famiglia sequestrata da un 28enne armato di coltello nel quartiere Casilino a Roma. I poliziotti hanno fatto irruzione in casa e lo hanno arrestato. - facebook.com facebook IN GERMANIA UN 20ENNE ARMATO DI COLTELLI HA FATTO ESPLODERE DEI FUOCHI D'ARTIFICIO SU UN TRENO AD... x.com