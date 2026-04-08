Arezzo partecipa al Vinitaly con l’obiettivo di migliorare la situazione economica del settore vinicolo locale. Secondo un comunicato della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, quest’anno i fondi destinati al settore sono stati inferiori rispetto al passato, anche se non mancano le speranze di recuperare attraverso la presenza alla fiera. La partecipazione si concentra sulla promozione dei vini locali e sulla ricerca di nuove opportunità di mercato.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Camera di Commercio Arezzo-Siena O, s’è capito: il vino un ci manca, ma i soldi quest’anno son girati un po’ storti. E allora via, tutti a Verona al Vinitaly 2026 a far vedere che ad Arezzo un siamo mica qui a pettinare le bambole! La Camera di Commercio insieme alla Strada del Vino “Terre di Arezzo” porta in fiera 24 tra cantine e consorzi: un esercito di bottiglie pronte a far innamorà mezzo mondo. E meno male, perché dopo un 2025 che dire complicato è poco, c’era bisogno di rimettere il vino (e l’umore) in carreggiata. La fiera è una roba grossa davvero: migliaia di espositori, gente da ogni dove e una quantità di vino che se la bevi tutta tu ci resti fino al 2030. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo va al Vinitaly: tra un rosso e un rosicone, si spera di raddrizzà i conti!

Leggi anche: Poponcini s’è svegliato: “O Arezzo si raddrizza o ci penso io (col Donati)”

Leggi anche: ACF Arezzo: il 2026 si apre con un pareggio: al Comunale è 1-1 tra Arezzo e Res Roma